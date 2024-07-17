Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.0891 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.0781 liradan, satış fiyatı ise 33.1003 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.1028 TL'den yapan euro şu anda 36.097 TL alış ve 36.1087 TL satış fiyatına sahip.