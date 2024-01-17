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Dolar ve euro kuru haftanınüçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 17 Ocak 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.1207 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.1176 liradan, satış fiyatı ise 30.124 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.7356 TL'den yapan euro şu anda 32.7277 TL alış ve 32.7437 TL satış fiyatına sahip.