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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 17 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.7015 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.6662 liradan, satış fiyatı ise 28.7369 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.173 TL'den yapan euro şu anda 31.1678 TL alış ve 31.1784 TL satış fiyatına sahip.