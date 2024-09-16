Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.9129 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.9029 liradan, satış fiyatı ise 33.923 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 37.6701 TL'den yapan euro şu anda 37.6625 TL alış ve 37.6778 TL satış fiyatına sahip.