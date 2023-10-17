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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 17 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.8997 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.8977 liradan, satış fiyatı ise 27.9017 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.45 TL'den yapan euro şu anda 29.4327 TL alış ve 29.4674 TL satış fiyatına sahip.(Haber Merkezi)