Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.0632 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.055 liradan, satış fiyatı ise 33.0715 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.0185 TL'den yapan euro şu anda 36.0123 TL alış ve 36.0248 TL satış fiyatına sahip.