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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Ocak 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.0939 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.0909 liradan, satış fiyatı ise 30.097 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.25'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 33.0395 TL'den yapan euro şu anda 33.0218 TL alış ve 33.0573 TL satış fiyatına sahip.