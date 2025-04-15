Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Nisan 2025 pazartesi geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru alış fiyat 38.03 liradan, satış fiyatı ise 38.04 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.4'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 43.21 lira alış ve 43.42 lira satış fiyatına sahip.