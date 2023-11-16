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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.6876 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.6785 liradan, satış fiyatı ise 28.6969 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1507 TL'den yapan euro şu anda 31.1425 TL alış ve 31.159 TL satış fiyatına sahip.