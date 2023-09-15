Dolar ve euro kuru haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.9524 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9478 liradan, satış fiyatı ise 26.957 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7477 TL'den yapan euro şu anda 28.7398 TL alış ve 28.7558 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)