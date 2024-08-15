Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.6097TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.6059 liradan, satış fiyatı ise 33.6136 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 37.1279 TL'den yapan euro şu anda 37.1179 TL alış ve 37.1381 TL satış fiyatına sahip.