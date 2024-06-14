Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 14 Haziran 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5638 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5565 liradan, satış fiyatı ise 32.5711 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.9362 TL'den yapan euro şu anda 34.9309 TL alış ve 34.9416 TL satış fiyatına sahip.