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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 14 Aralık 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9965 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9942 liradan, satış fiyatı ise 28.9989 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.42'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.6832 TL'den yapan euro şu anda 31.6517 TL alış ve 31.7148 TL satış fiyatına sahip.