Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.5668 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.5632 liradan, satış fiyatı ise 33.5705 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.9331 TL'den yapan euro şu anda 36.9166 TL alış ve 36.9496 TL satış fiyatına sahip.