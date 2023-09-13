Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 13 Eylül 2023  Çarşamba  günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

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Dolar son kapanışını 26.9271  TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9243 liradan, satış fiyatı ise  26.93 liradan işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9383 TL'den yapan euro şu anda 28.9289 TL alış ve 28.9477 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)