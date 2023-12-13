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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 13 Aralık 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.0474 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0415 liradan, satış fiyatı ise 29.0534 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.3668 TL'den yapan euro şu anda 31.3601 TL alış ve 31.3735 TL satış fiyatına sahip.