Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Temmuz 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.9998 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.996 liradan, satış fiyatı ise 33.0037 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.8793 TL'den yapan euro şu anda 35.8575 TL alış ve 35.9012 TL satış fiyatına sahip.