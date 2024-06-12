Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Haziran 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3565 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3494 liradan, satış fiyatı ise 32.3638 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8039 TL'den yapan euro şu anda 34.7776 TL alış ve 34.8302 TL satış fiyatına sahip.