Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Eylül 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.01 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0054 liradan, satış fiyatı ise 34.0148 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.38'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.5926 TL'den yapan euro şu anda 37.5816 TL alış ve 37.6037 TL satış fiyatına sahip.