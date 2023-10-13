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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 13 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.7836 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.7824 liradan, satış fiyatı ise 27.7824 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.306 TL'den yapan euro şu anda 29.3005 TL alış ve 29.3116 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)