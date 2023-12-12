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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Aralık 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.0045 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.988 liradan, satış fiyatı ise 29.0211 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2557 TL'den yapan euro şu anda 31.2452 TL alış ve 31.2663 TL satış fiyatına sahip.