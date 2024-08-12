Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.5407TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.532 liradan, satış fiyatı ise 33.5495 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.6706 TL'den yapan euro şu anda 36.6516 TL alış ve 36.6898 TL satış fiyatına sahip.