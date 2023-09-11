Dolar ve euro kuru haftanın birinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 11 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.8713 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8664 liradan, satış fiyatı ise 26.8762 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8423 TL'den yapan euro şu anda 28.8346 TL alış ve 28.85 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)