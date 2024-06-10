Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 10 Haziran 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3456 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3336 liradan, satış fiyatı ise 32.3577 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8191 TL'den yapan euro şu anda 34.7904 TL alış ve 34.8479 TL satış fiyatına sahip.