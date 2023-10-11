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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 11 Ekim 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.7267 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.7172 liradan, satış fiyatı ise 27.7363 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.4285 TL'den yapan euro şu anda 29.4208 TL alış ve 29.4362 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)