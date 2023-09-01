Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 1 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...
DOLAR NE KADAR?
Dolar son kapanışını 26.7047 TL'den yaptı.
Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7016 liradan, satış fiyatı ise 26.7079 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
%-0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 28.9408 TL'den yapan euro şu anda 28.9334 TL alış ve 28.9484 TL satış fiyatına sahip.