Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 1 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.7047 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7016 liradan, satış fiyatı ise 26.7079 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9408 TL'den yapan euro şu anda 28.9334 TL alış ve 28.9484 TL satış fiyatına sahip.