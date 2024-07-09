Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 09 Temmuz 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.754 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.7507 liradan, satış fiyatı ise 32.7574 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.24'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.4973 TL'den yapan euro şu anda 35.4912 TL alış ve 35.5036 TL satış fiyatına sahip.