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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 08 Ocak 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.9339 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.9315 liradan, satış fiyatı ise 29.9363 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.8305 TL'den yapan euro şu anda 32.8159 TL alış ve 32.8451 TL satış fiyatına sahip.