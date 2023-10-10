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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 10 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.7237 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.7209 liradan, satış fiyatı ise 27.7266 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.3241 TL'den yapan euro şu anda 29.3118 TL alış ve 29.3365 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)