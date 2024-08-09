Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 09 Ağustos 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.5748 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.571 liradan, satış fiyatı ise 33.5786 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.716 TL'den yapan euro şu anda 36.7003 TL alış ve 36.7318 TL satış fiyatına sahip.