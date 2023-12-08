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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 08 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9359 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9251 liradan, satış fiyatı ise 28.9468 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2136 TL'den yapan euro şu anda 31.1985 TL alış ve 31.2288 TL satış fiyatına sahip.