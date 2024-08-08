Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 08 Ağustos 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.5171 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.5052 liradan, satış fiyatı ise 33.529 liradan işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

%0.52'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.7925 TL'den yapan euro şu anda 36.7723 TL alış ve 36.8128 TL satış fiyatına sahip.