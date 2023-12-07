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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 07 Aralık 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9246 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9174 liradan, satış fiyatı ise 28.9318 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1814 TL'den yapan euro şu anda 31.1616 TL alış ve 31.2013 TL satış fiyatına sahip.