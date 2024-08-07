Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 07 Ağustos 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.5631 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.5579 liradan, satış fiyatı ise 33.5685 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.33'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.6687 TL'den yapan euro şu anda 36.6546 TL alış ve 36.6828 TL satış fiyatına sahip.