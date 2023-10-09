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Dolar ve euro kuru haftanın birinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 09 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.663 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.6532 liradan, satış fiyatı ise 27.6728 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.2483 TL'den yapan euro şu anda 29.2178 TL alış ve 29.2789 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)