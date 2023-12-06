Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Aralık 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9133 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9044 liradan, satış fiyatı ise 28.9223 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2315 TL'den yapan euro şu anda 31.2079 TL alış ve 31.2552 TL satış fiyatına sahip.