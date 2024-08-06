Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Ağustos 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.3361 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.3032 liradan, satış fiyatı ise 33.3691 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.5279 TL'den yapan euro şu anda 36.5197 TL alış ve 36.5362 TL satış fiyatına sahip.