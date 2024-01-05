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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.8399 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.8368 liradan, satış fiyatı ise 29.8431 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.6484 TL'den yapan euro şu anda 32.6434 TL alış ve 32.6536 TL satış fiyatına sahip.