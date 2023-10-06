Dolar ve euro kuru haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.5985 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.595 liradan, satış fiyatı ise 27.6022 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.1016 TL'den yapan euro şu anda 29.0918 TL alış ve 29.1115 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)