Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Ağustos 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.2948 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.2863 liradan, satış fiyatı ise 33.3033 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 36.3407 TL'den yapan euro şu anda 36.3261 TL alış ve 36.3555 TL satış fiyatına sahip.