Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 04 Temmuz 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5426 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5385 liradan, satış fiyatı ise 32.5467 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.2045 TL'den yapan euro şu anda 35.1957 TL alış ve 35.2134 TL satış fiyatına sahip.