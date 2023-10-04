Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 04 Ekim 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.4848 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.4814 liradan, satış fiyatı ise 27.4882 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8304 TL'den yapan euro şu anda 28.786 TL alış ve 28.8749 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)