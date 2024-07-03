Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5832 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5767 liradan, satış fiyatı ise 32.5898 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.34'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0924 TL'den yapan euro şu anda 35.0689 TL alış ve 35.1159 TL satış fiyatına sahip.