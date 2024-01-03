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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 03 Ocak 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.7761 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.7725 liradan, satış fiyatı ise 29.7798 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.6689 TL'den yapan euro şu anda 32.6588 TL alış ve 32.6791 TL satış fiyatına sahip.