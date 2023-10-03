Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 03 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.4995 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.483 liradan, satış fiyatı ise 27.5162 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8192 TL'den yapan euro şu anda 28.7977 TL alış ve 28.8408 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)