Dolar ve euro kuru haftanın birinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 02 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.4673 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.4624 liradan, satış fiyatı ise 27.4723 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.0598 TL'den yapan euro şu anda 29.0453 TL alış ve 29.0745 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)