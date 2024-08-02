Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 02 Ağustos 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.1734 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.1698 liradan, satış fiyatı ise 33.177 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.8796 TL'den yapan euro şu anda 35.8665 TL alış ve 35.8928 TL satış fiyatına sahip.