Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.784 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.7735 liradan, satış fiyatı ise 32.7945 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.76'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.3529 TL'den yapan euro şu anda 35.3337 TL alış ve 35.3722 TL satış fiyatına sahip.