Dolar ve Euro kuru vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Mayıs 2025 günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 38,4774 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 38,4629 TL’den, satış fiyatı ise 38,4920 TL’den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

-0,12 % 'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 43,6424 TL'den yapan euro şu anda 43,5954 TLalış ve 43,6894 TLsatış fiyatına sahip.