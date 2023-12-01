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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.8903 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8551 liradan, satış fiyatı ise 28.9256 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.5333 TL'den yapan euro şu anda 31.4571 TL alış ve 31.6096 TL satış fiyatına sahip.